Чувашские власти оценили иск экс-губернатора к Путину

Нынешние власти Чувашии не увидели ничего особенного в иске бывшего главы республики к Путину. В России каждый имеет право обратиться в суд.

«Мы живем в правовом государстве, где каждый имеет право обратиться в суд. <…> Соответствующую оценку обращениям при рассмотрении исков выносит суд», — приводит РИА «Новости» текст пресс-службы руководителя региона.

20 мая бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск. Он захотел оспорить свое увольнение с поста руководителя региона. Ответчиком он указал президента России Владимира Путина.

Верховный суд отказал Игнатьеву в требованиях прав на дополнительные социальные гарантии, и иск частично вернули. Суд уже определил Путина ответчиком и направил российскому лидеру копии документов.

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии с формулировкой «в связи с утратой доверия» в конце января 2020 года. Это произошло после публикации в Сети видео, на котором бывший чиновник вручал ключи от пожарного автомобиля офицеру МЧС. Он поднял руку с ключами над головой и заставил спасателя подпрыгнуть, чтобы их взять.