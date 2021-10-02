Чувашия с 10 октября введет QR-коды для посещения общепита и досуговых мероприятий

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что с 10 октября на территории республики будут введены QR-коды. Предъявлять их надо будет при посещении предприятий общепита, а также спортивных и досуговых мест, написал в своем Telegram-канале политик.

О соответствующем решении глава республики Олег Николаев сообщил в ходе заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Олег Николаев отметил, что с 10 октября QR-коды станут обязательными для посещения заведений общепита и спортивных и досуговых мест. Для проверки сертификата у посетителей будут применять мобильное приложение, которое протестировали в республике 25 сентября во время проведения Дня здоровья. Глава Чувашской республики поручил проверяющим беспрепятственно пропускать тех граждан, кто сделал прививку от коронавируса, но не может показать код из-за отсутствия позволяющего это сделать смартфона.

«Если на предприятиях потребительского рынка вакцинация сотрудников будет меньше 60%, то они не смогут продолжать работу. Я получаю обращения о том, что кто-то игнорирует ограничения, а также проводит банкеты и мероприятия, где потом возникают очаги заболевания», — написал Олег Николаев.

Спортивные объекты останутся открытыми для посетителей при выполнении некоторых условий — например, занятии спортом на расстоянии полутора метров, а в бассейне на 10 квадратных метрах может заниматься только один человек.

Олег Николаев отметил, что речь не идет о тотальных запретах, но ситуация с коронавирусом остается тяжелой. Он призвал людей не откладывать ревакцинацию, делать прививки от гриппа и следить за здоровьем, вести активный образ жизни.

Ранее на Ставрополье заявили о намерении ввести штрафы за неиспользование предусмотренных QR-кодов в общественных местах.