Власть 16 декабря 2022, 22:49 «Чушь». Кремль опроверг слухи о поручении «ликвидировать» Зеленского Представитель Кремля Песков назвал чушью статью WSJ о поручении «ликвидировать» Зеленского Pxhere

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг заявление газеты The Wall Street Journal. Издание написало о якобы поручении Владимира Путина главе Чечни Рамзану Кадырову «ликвидировать» Владимира Зеленского в начале специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС.

«Это полная чушь», — высказался Песков.

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Американская газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что по данным разведки Украины Путин якобы поручил Кадырову устранить Зеленского в начале СВО.

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Президент Украины назвал единственный способ положить конец конфликту с Россией. По его мнению, нужно вернуть войска РФ к границам 1991 года. Также Зеленский назвал неприемлемым возврат к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года. Он выразил мнение, что это не гарантирует безопасность стране.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с «360» призвал не воспринимать всерьез слова главы киевского режима. Он пояснил, что о возврате границ не думают даже на Западе.