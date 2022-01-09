«Чушь и детский лепет». Захарова отреагировала на слова Блинкена о роли России в ситуации в Казахстане

Реплика государственного секретаря США Энтони Блинкена о роли Российской Федерации в подавлении протестов в Казахстане является, скорее, проявлением отчаяния из-за отсутствия иных аргументов. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Блинкен высказался о том, что, по его мнению, Казахстан мог разобраться с ситуацией и без помощи стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности. Он позволил себе едкое высказывание: «Когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Захарова считает, что у Блинкена есть отчаяние из-за отсутствия каких-либо аргументов в адрес России.

«Ведь посмотрите, в ситуации, когда сейчас задают вопросы американским представителям вокруг Казахстана, ставят их в публичном плане в тупик», — сказала Захарова. По ее словам, американские чиновники «несут чушь и детский лепет».

МИД РФ назвал слова Блинкена хамством и упрекнул его в незнании истории.