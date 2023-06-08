Власть 08 июня 2023, 04:15 «Чупакабра недовольна». Захарова высмеяла Зеленского за критику ООН и МККК Захарова назвала Зеленского «недовольной чупакаброй» за критику ООН и МККК Официальный сайт Президента Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского в адрес ООН и Международного комитета Красного Креста. Она назвала лидера страны «чупакаброй».

Захарова отметила, что ранее Зеленский заявил о том, что сильно разочарован и шокирован реакцией международных организаций на разрушение Каховской ГЭС.

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«Чупакабра недовольна», — написала Захарова.

Зеленский ранее указал на нежелание Международного комитета Красного Креста и ООН отвечать на запросы по Каховской гидроэлектростанции. По словам украинского лидера, на запросы Киева в организациях высказались «слишком дипломатично». Кроме того, Зеленский счел, что и ООН и МККК продолжают бездействовать, а их представители до сих пор не приехали на места подтоплений.

ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской АЭС утром 6 июня. Из-за обстрелов разрушились задвижки, вода хлынула на населенные пункты. Подрыв ГЭС нанес серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра. Существует риск обмеления Северо-Крымского канала.