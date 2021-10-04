«Чудес не бывает». Сенатор Рязанский предложил пенсионерам подрабатывать, если мало денег

Пенсионеры, испытывающие нехватку средств, могли бы подрабатывать, если у них есть силы. Об этом первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, глава президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил сайту News.ru.

Сенатор признал, что нынешней пенсии в России многим не хватает не только на еду, но и на лекарства, а также оплату коммунальных услуг.

«К большому сожалению, в РФ такая пенсия», — сказал Рязанский.

Законодатель отметил, что причины таких пособий понятны. Люди в трудоспособном возрасте получали низкую зарплату, которая не могли обеспечить достойную пенсию. И по той же причине они не могли накопить средства на старость.

Однако, по мнению Рязанского, у каждого пенсионера есть какая-то заначка. Но жизненные ситуации у всех разные. Кому-то помогают дети, кому-то — родные и близкие. А у кого-то нет никого. Таким людям тяжелее всего. Только льготы и надбавки могут сгладить положение. А тем, кто готов выполнять несложную работу, сенатор посоветовал подрабатывать.

«Если есть силы и возможности, где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает. <…> Можно обратиться за какой-то разовой материальной помощью, но все равно она будет разовой», — заявил он.

Финансист Павел Гужиков ранее назвал несколько способов, которые помогут россиянам накопить денежный резерв к пенсии.