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    04 октября 2021, 18:43

    «Чудес не бывает». Сенатор Рязанский предложил пенсионерам подрабатывать, если мало денег

    Александр Блинов

    Пенсионеры, испытывающие нехватку средств, могли бы подрабатывать, если у них есть силы. Об этом первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, глава президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил сайту News.ru.

    «Чудес не бывает». Сенатор Рязанский предложил пенсионерам подрабатывать, если мало денег

    Сенатор признал, что нынешней пенсии в России многим не хватает не только на еду, но и на лекарства, а также оплату коммунальных услуг.

    «К большому сожалению, в РФ такая пенсия», — сказал Рязанский.

    Законодатель отметил, что причины таких пособий понятны. Люди в трудоспособном возрасте получали низкую зарплату, которая не могли обеспечить достойную пенсию. И по той же причине они не могли накопить средства на старость.

    Однако, по мнению Рязанского, у каждого пенсионера есть какая-то заначка. Но жизненные ситуации у всех разные. Кому-то помогают дети, кому-то — родные и близкие. А у кого-то нет никого. Таким людям тяжелее всего. Только льготы и надбавки могут сгладить положение. А тем, кто готов выполнять несложную работу, сенатор посоветовал подрабатывать.

    «Если есть силы и возможности, где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает. <…> Можно обратиться за какой-то разовой материальной помощью, но все равно она будет разовой», — заявил он.

    Финансист Павел Гужиков ранее назвал несколько способов, которые помогут россиянам накопить денежный резерв к пенсии.