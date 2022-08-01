Бывшего руководителя корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса госпитализировали во время отдыха на курорте Сардиния. Об этом написала итальянская газета Corriere della Sera.

«Сейчас он находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, Чубайс отдыхал на Изумрудном Побережье», — говорится в материале.

Накануне известная журналистка Ксения Собчак сообщила о госпитализации экс-главы администрации президента РФ Чубайса. Она уточнила, что его отвезли в одну из клиник Европы с синдромом Гийена — Барре.

Родственники Чубайса не обращались в Кремль за помощью в его лечении, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что при необходимости государство окажет ему помощь, как и всем гражданам России.

Брат Чубайса Игорь рассказал «360», что экс-глава «Роснано» обладает хорошим здоровьем и уже пошел на поправку.

Также накануне Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что специалисты в костюмах химической защиты обследовали комнату, в которой Чубайсу стало плохо.