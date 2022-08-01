Чубайса госпитализировали во время отдыха в Италии — СМИ
Corriere della Sera: Чубайса госпитализировали во время отдыха на Сардинии
Бывшего руководителя корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса госпитализировали во время отдыха на курорте Сардиния. Об этом написала итальянская газета Corriere della Sera.
«Сейчас он находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, Чубайс отдыхал на Изумрудном Побережье», — говорится в материале.
Накануне известная журналистка Ксения Собчак сообщила о госпитализации экс-главы администрации президента РФ Чубайса. Она уточнила, что его отвезли в одну из клиник Европы с синдромом Гийена — Барре.
Родственники Чубайса не обращались в Кремль за помощью в его лечении, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что при необходимости государство окажет ему помощь, как и всем гражданам России.
Брат Чубайса Игорь рассказал «360», что экс-глава «Роснано» обладает хорошим здоровьем и уже пошел на поправку.
Также накануне Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что специалисты в костюмах химической защиты обследовали комнату, в которой Чубайсу стало плохо.