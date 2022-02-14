Чубайс призвал ввести плату за углерод

Ввести плату за углеродные выбросы стоит как можно скорее. Таким образом получится нивелировать негативные последствия от углеродного налога, которые планируют ввести в Евросоюзе. Об этом сказал спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Из всего круга вопросов, которые мы обсуждали, есть самый мучительный — это плата за углерод. Звучит логика: давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты. Это здравая логика. Но нам нужно соотносить ее с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — трансграничный углеродный налог», — привел РБК слова Чубайса, которые он произнес на совещании под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Сахалинская область стала первым регионом, в котором опробуют торговлю квотами на выбросы. На встрече обсуждалась тема социально-экономического развития России с низким уровнем парниковых выбросов.

Чубайс напомнил, что в Европарламенте предложили убрать льготы для производителей из Европы и не предоставлять бесплатные квоты на выбросы к концу 2028 года. Он предложил сейчас положить 100 долларов в расчет возможной цены углерода, потому что такая ставка, по его мнению, будет к 2030 году, а не разбираться сначала с сахалинским экспериментом и только потом принимать решения.