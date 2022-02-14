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    14 февраля 2022, 09:23

    Чубайс призвал ввести плату за углерод

    Специалист по связям с международными организациями Чубайс призвал ввести плату за углерод

    Екатерина Боснак

    Ввести плату за углеродные выбросы стоит как можно скорее. Таким образом получится нивелировать негативные последствия от углеродного налога, которые планируют ввести в Евросоюзе. Об этом сказал спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

    Чубайс призвал ввести плату за углерод

    «Из всего круга вопросов, которые мы обсуждали, есть самый мучительный — это плата за углерод. Звучит логика: давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты. Это здравая логика. Но нам нужно соотносить ее с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — трансграничный углеродный налог», — привел РБК слова Чубайса, которые он произнес на совещании под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

    Сахалинская область стала первым регионом, в котором опробуют торговлю квотами на выбросы. На встрече обсуждалась тема социально-экономического развития России с низким уровнем парниковых выбросов.

    Чубайс напомнил, что в Европарламенте предложили убрать льготы для производителей из Европы и не предоставлять бесплатные квоты на выбросы к концу 2028 года. Он предложил сейчас положить 100 долларов в расчет возможной цены углерода, потому что такая ставка, по его мнению, будет к 2030 году, а не разбираться сначала с сахалинским экспериментом и только потом принимать решения.