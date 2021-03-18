Чубайс рассказал о своей главной ошибке

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс назвал невыплаты пенсий своей главной ошибкой при управлении страной. Он заявил, что был виноват в ситуации, когда стало невозможно выплачивать деньги пенсионерам.

«Один из примеров тяжелейших процессов, который за горло держал экономику 10 лет, и который мы вообще не предвидели, называется неплатежи. Неплатежи, которые во всех сферах тяжелы, а уж когда это бюджет. Это же денежное довольствие военнослужащим и пенсии пенсионерам», — рассказал Чубайс в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что в течение 10 лет власти страны пытались решить проблему, которая не предвиделась. По словам Чубайса, неплатежи вошли в процесс преобразования экономики. Он подчеркнул, что никто до конца не понимал природу этого явления.

«Это вообще не понимали и не предвидели. И 10 лет бились об это, не до конца понимая природу явления», — заключил политик.

Анатолий Чубайс с 1991 года работал в правительстве и занимался экономическими преобразованиями, напомнило Ura.ru. В 1997 году стал министром финансов, а сейчас занимает должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями.