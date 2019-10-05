Андрей Воробьев поблагодарил педагогов за благородный труд и поздравил их с Днем учителя

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов Подмосковья с Днем учителя. Глава выразил отдельные слова благодарности за их добрый и благородный труд.

«Я хочу поздравить дорогих наших учителей, педагогов, их у нас почти 100 тысяч человек, с профессиональным праздником. Хочу пожелать вам успехов, чтобы ваши ученики радовали своими результатами, достижениями. А вам сказать отдельные слова благодарности, признательности за ваш добрый и благородный труд», — сказал Андрей Воробьев.

Также глава Подмосковья пожелал всем хорошо провести выходные. Пока стоит прекрасная погода, можно гулять в парках, а там, где парков еще нет, губернатор пообещал обязательно их построить.

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Накануне министр просвещения Ольга Васильева наградила лучших педагогов Подмосковья. Почетные грамоты получили 10 учителей. Их отметили за заслуги в образовании, внедрение новых методик, за успешную подготовку победителей Всероссийской олимпиады школьников. Также оценили заслуги воспитателей и педагогов-психологов. Лауреатами премии стали 20 преподавателей Подмосковья. Победители получат денежную выплату в размере 300 тысяч рублей.

День учителя отмечает весь мир 5 октября. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году в честь принятия документа, регламентирующего правовой статус работников образования.