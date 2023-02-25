Власть 25 февраля 2023, 13:33 «Чтобы не засоряли людям мозги». Глава Крыма призвал продолжить удары по инфраструктуре Украины Глава Крыма Аксенов: нужно продолжать уничтожать инфраструктуру Украины Unsplash

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале предложил продолжать уничтожать украинскую инфраструктуру, чтобы у лидеров страны не было технической возможности «засорять людям мозги». Так он отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке к захвату Крыма.

«Уверен, надо продолжать „замес“ украинской инфраструктуры, чтобы как минимум лишить все эти существа технической возможности засорять своими воплями эфир и мозги людям», — написал политик.

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Аксенов указал на то, что потери ВСУ «исчисляются сотнями» каждый день, но Зеленскому «мало крови». Человеческие жизни не имеют значения для него, живущего «в состоянии наркотического угара и бесконечного шоу». Зеленский и его «подельники» живут пиаром, за счет которого можно получить денег, оружия, власти и известности. В результате украинцы замерзают в холодных домах, экономика в крахе, а их президент «ручкается» с лидерами других стран и звездами Голливуда, которые даже не знали бы о его существовании без «этого кошмара».

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Верхушка украинского режима предполагает, что им и их семьям, «которые давно за бугром». ничто не угрожает, но Запад обычно не церемонится с туземцами и не особенно бережет «расходный материал», предупредил Сергей Аксенов. А Крыма и новых регионов России «наркоману не видать как своих ушей», подытожил политик.