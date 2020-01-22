«Что за уроды, откуда они берутся»: Путин жестко высказался о «группах смерти»

Владимир Путин очень удивился, когда узнал о существовании «групп смерти» в соцсетях. Его позиция была на их счет однозначной. Президент назвал «уродами» и «мразями» тех, кто доводит детей до самоубийства.

«По поводу этих „групп смерти“, просто потрясающе — как это? Что за уроды? Откуда они берутся? Молодых людей втаскивают во всякие суициды и так далее, я когда впервые с этим столкнулся, просто рот и глаза открыл [от удивления]», — привело РИА «Новости» слова Путина.

Президент добавил, что организаторы этих групп трусы. «Знаете, мразь такая, вот пришла к ним полиция — сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как понял, что дорога ему за решетку, — заявил глава Российского государства.

На встрече с общественниками в Липецкой области Путин поддержал идею волонтера, который ищет пропавших детей, разработать учебники для школьников по безопасности. Президент призвал учителей и детских психологов подключиться к созданию, если и не учебников, то хотя бы методических пособий, которые обезопасят детей от агрессии в Сети и реальности.

Со своей стороны Путин пообещал «послать сигнал» об этих мерах новому министру просвещения Сергею Кравцову, так как «он человек с опытом и ему это все знакомо».