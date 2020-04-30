«Что ты полезного сделал?» Депутат из ХМАО устроил уличные разборки с бывшим коллегой

Журналист и бывший депутат Антон Пантин написал заявление в полицию на депутата думы Югорска Владимира Бендуса. Он заснял на видео, как экс-коллега устроил разборки и выяснение отношений прямо посреди улицы.

Пантин заснял все происходящее на видео и опубликовал в Facebook. На кадрах видно, что Бендус хватает его за воротник и агрессивно разговаривает.

«У тебя все плохие в этой жизни. Ты мне скажи, что ты полезного сделал», — спрашивает депутат. В какой-то момент Пантин видит женщину и просит вызвать полицию, на что Бендус заявляет, что все в порядке, и предлагает поехать в полицию вместе с ним.

В своем посте журналист рассказал, что все произошло вечером 29 апреля на улице Толстого. Нападение он связал со своей профессиональной деятельностью.

«Я всячески пытался уйти от конфликта, однако он преследовал меня, оскорблял, матерился, выкручивал руки, пытаясь выбить телефон, применял физическое воздействие. <…> В результате нападения получил телесные повреждения. Естественно, я написал заявление в полицию», — сказано в сообщении.

Как отметила начальник отдела общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина, заявление написал и сам депутат Пантин. Теперь правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства конфликта, пишет Ura.ru.