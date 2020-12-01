Назарбаев рассказал, что Токаев просил его не уходить в отставку

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о разговоре с преемником Касым-Жомарт Токаевым за день до отставки. Нынешний глава страны просил не уходить его с поста.

«18 марта 2019 года мы заложили камень новой мечети. И потом с Токаевым на одной машине поехали. Токаев знал, что я завтра буду выступать. Он говорит: «Нурсултан Абишевич, вот такой случай как раз есть, может передумаете? Подумайте, это же неправильно, вы же еще можете», — рассказал в интервью телеканалу «Хабар» в рамках документального фильма «Штрихи к портрету».

Назарбаев решение не поменял. Первый глава Казахстана сложил с себя полномочия 19 марта 2019 года. Он правил страной 29 лет. После отставки экс-лидер Казахстана сохранил за собой посты председателя Совета безопасности страны, правящей партии «Нур Отан»), члена Конституционного совета, председателя Ассамблеи народа Казахстана.

После того, как Токаев стал президентом, он переименовал столицу Казахстана Астану в Нур-Султан в честь Назарбаева.