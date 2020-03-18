Члены Рады самоизолировались после обнаружения коронавируса у депутата
Члены комитета Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования решили устроить самоизоляцию после того, как коронавирус был зафиксирован у их коллеги, депутата Сергея Шарова. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на местные СМИ.
По данным СМИ, пока все члены комитета здоровы и проверяться на коронавирус не собираются. Тем не менее, они решили уйти на карантин «для предотвращения возможного распространения инфекции».