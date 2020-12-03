Членов ЦИК попросили оценить важность партийных праймериз на выборах в РФ

Обращения по этой же теме он направил председателям обеих палат Федерального Собрания. Специалист подчеркнул, что у российских избирателей снижается интерес к электоральным процедурам. Так, в 2016 году на предшествующих выборах депутатов Госдумы была рекордно низкая явка — 48%. До этого показатель стабильно превышал отметку 50%.

«Проведение первичных выборов в РФ могло бы стать актуальным в рамках предстоящей президентской избирательной кампании 2024 года. Праймериз поможет сформировать более ясную картину избирателям и позволит им ответственно подойти к процессу голосования», — пояснил Орлов.

По словам эксперта, хорошим инструментом для повышения вовлеченности в деятельность политических партий может стать обязательная процедура праймериз для всех партий, которые принимают участие в общероссийских выборах. Он добавил, что такая практика с успехом применяется в Соединенных Штатах Америки и ряде других стран.