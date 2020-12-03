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    03 декабря 2020, 12:55

    Членов ЦИК попросили оценить важность партийных праймериз на выборах в РФ

    Полина Петрова

    Представителей Центральной избирательной комиссии России попросили оценить целесообразность обязательных партийных праймериз перед президентскими либо думскими выборами. С таким письмом к главе Центризбиркома Элле Памфиловой обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет сайт NEWS.ru.
    Членов ЦИК попросили оценить важность партийных праймериз на выборах в РФ

    Обращения по этой же теме он направил председателям обеих палат Федерального Собрания. Специалист подчеркнул, что у российских избирателей снижается интерес к электоральным процедурам. Так, в 2016 году на предшествующих выборах депутатов Госдумы была рекордно низкая явка — 48%. До этого показатель стабильно превышал отметку 50%.

    «Проведение первичных выборов в РФ могло бы стать актуальным в рамках предстоящей президентской избирательной кампании 2024 года. Праймериз поможет сформировать более ясную картину избирателям и позволит им ответственно подойти к процессу голосования», — пояснил Орлов.

    По словам эксперта, хорошим инструментом для повышения вовлеченности в деятельность политических партий может стать обязательная процедура праймериз для всех партий, которые принимают участие в общероссийских выборах. Он добавил, что такая практика с успехом применяется в Соединенных Штатах Америки и ряде других стран.