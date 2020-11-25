Член Совфеда удивился реакции Польши на «катынское дело»

Представители посольства Польши заявили, что Россия якобы искажает факты, касающиеся убийства пленных офицеров. Сотрудники дипмиссии отметили, что на конференции в Тверской области Российское военно-историческое общество якобы пыталось скрыть ответственность НКВД за преступления против польского народа.

«Меня реакция посольства Польши удивила, я ее считаю чрезмерной. Посольство прокомментировало дискуссию, которая проходила в общественном формате. В ней звучали разные точки зрения, но я не усматриваю здесь никакой необходимости официальной реакции», — заметил Косачев.

Он подчеркнул, что в самой Польше ведется большое количество различных дискуссий, в которых звучат порой противоположные мнения. Он заключил, что Россия способна отличить официальную информацию от обычной точки зрения.