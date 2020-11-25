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    25 ноября 2020, 17:35

    Член Совфеда удивился реакции Польши на «катынское дело»

    Полина Петрова

    Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что Польша должна отделить общественную дискуссию от официальной позиции России по делу о расстреле польских солдат в Катынском лесу, пишет ИА НСН.
    Член Совфеда удивился реакции Польши на «катынское дело»

    Представители посольства Польши заявили, что Россия якобы искажает факты, касающиеся убийства пленных офицеров. Сотрудники дипмиссии отметили, что на конференции в Тверской области Российское военно-историческое общество якобы пыталось скрыть ответственность НКВД за преступления против польского народа.

    «Меня реакция посольства Польши удивила, я ее считаю чрезмерной. Посольство прокомментировало дискуссию, которая проходила в общественном формате. В ней звучали разные точки зрения, но я не усматриваю здесь никакой необходимости официальной реакции», — заметил Косачев.

    Он подчеркнул, что в самой Польше ведется большое количество различных дискуссий, в которых звучат порой противоположные мнения. Он заключил, что Россия способна отличить официальную информацию от обычной точки зрения.