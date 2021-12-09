Член Совфеда Цеков отреагировал на слова сенатора США о возможном ядерном ударе по России

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков обсудил с RT слова американского сенатора Роджера Уикера о возможности применения ядерного оружия против РФ из-за информации о «проблемах» на границе с Украиной.

Цеков заметил, что некоторые политики в США говорят вещи, которые абсолютно не соответствуют реальности. Это позволяют себе даже те люди, которые наделены большой властью. По словам российского сенатора, было бы правильно, если бы американское сообщество осудило само высказывание Уикера.

«Хотя он не знает детально об этих „проблемах“, даже не понимает, что их на самом деле нет, что все это надуманно, что эта ситуация накручена и гипертрофирована, причем делают это в значительной степени представители американских и европейских СМИ», — обратил внимание Цеков.