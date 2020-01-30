Член Совфеда рассказал, почему Россию оставили в ПАСЕ

Возвращение России он назвал «вполне ординарным событием».

«Россия — важнейшая европейская страна и без нашего участия ценность этой организации резко падает», — считает Джабаров.

Также политик добавил, что «мы не совершили никаких противоправных действий, чтобы нас лишали членства в Парламентской ассамблее».