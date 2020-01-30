    30 января 2020, 12:32

    Член Совфеда рассказал, почему Россию оставили в ПАСЕ

    Дарья Морозова

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) провела голосование за возвращение России полного объема прав. 96 депутатов поддержали это, 44 — выступили против, семь — воздержались. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал итоги голосования. Об этом сообщила НСН.

    Возвращение России он назвал «вполне ординарным событием».

    «Россия — важнейшая европейская страна и без нашего участия ценность этой организации резко падает», — считает Джабаров.

    Также политик добавил, что «мы не совершили никаких противоправных действий, чтобы нас лишали членства в Парламентской ассамблее».