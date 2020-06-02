Член Совфеда прокомментировал предложение помогать с алиментами потерявшим работу

Бибикова отметила, что тема поддержки неполноценных семей, где детей воспитывает один из родителей, является крайне сложной. Ее надо рассматривать тщательно.

«Что касается поддержки тех семей, которые платят алименты и уволены, мне кажется, нужно рассматривать их в общем контексте тех семей, которые воспитывают ребенка, и там, где не выплачивают алименты по любым причинам. Независимо от того, уволен в период пандемии или, возможно, скрывается от алиментов. То есть здесь, наверное, должен быть единый подход. Это мое мнение. Это нужно прорабатывать», — заявила парламентарий.

Она также подчеркнула, что во время пандемии коронавирусной инфекции были приняты меры беспрецедентной поддержки семей с детьми.