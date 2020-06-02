Член Совфеда предложил поддержать автодилеров

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила коллективное обращение на имя председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко c просьбой «разобраться с второстепенными кодами ОКВЭД для дилерских предприятий и закрепить за ними возможность платить страховые взносы по пониженному тарифу».

Во время пандемии коронавирусной инфекции продажи некоторых дилеров рухнули почти на 100%. Несмотря на это, в отраслях до сих пор работает огромное количество людей, а объем кредитных обязательств у автодилеров превышает 600 миллиардов рублей.

«Однако преобладающее число официальных дилерских предприятий, несмотря на существенное падение выручки, оказалось полностью отрезано от всех мер господдержки», — подчеркнул Кутепов.

Он также отметил, что автодилеры не были включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей.