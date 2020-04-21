Член Совфеда предложил обязать велосипедистов носить светоотражающие элементы на одежде

Данное предложение с новыми правилами для велосипедистов и водителей мопедов появилось из-за частых аварий с их участием.

По словам сенатора, в темное время суток автомобилисты или мотоциклисты, двигаясь на большой скорости, могут не заменить велосипедистов из-за того, что на их одежде отсутствуют светоотражающие элементы.

«Необходимо обратить внимание и на тот факт, что в ряде случаев велосипедисты и водители мопедов двигаются по дороге в направлении движения автомобилей. Еще более ситуация осложняется, когда велосипедист или водитель мопеда выезжает со второстепенной дороги, а также с дворовых территорий», — пояснил Кутепов.