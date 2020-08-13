Член Совфеда назвал «бредом» идею санкций против РФ из-за Белоруссии

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал идею депутата Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.

Он назвал эту инициативу «очередным политическим бредом». Морозов отметил, что в настоящий момент Польша является «антироссийским форпостом в Европе», информирует сайт RT.

«Если есть какая-то антироссийская барабанная дробь, ищите там поляков, они там обязательно найдутся. Что бы ни происходило на европейском континенте, поляки тут же обращают все взоры на Россию», — заявил член Совфеда.

Парламентарий добавил, что такая тактика Польши рассчитана на долгосрочный период. Как он считает, за ней не стоит реальной угрозы.