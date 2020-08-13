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    13 августа 2020, 15:30

    Член Совфеда назвал «бредом» идею санкций против РФ из-за Белоруссии

    Полина Петрова

    Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал идею депутата Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.
    Член Совфеда назвал «бредом» идею санкций против РФ из-за Белоруссии

    Он назвал эту инициативу «очередным политическим бредом». Морозов отметил, что в настоящий момент Польша является «антироссийским форпостом в Европе», информирует сайт RT.

    «Если есть какая-то антироссийская барабанная дробь, ищите там поляков, они там обязательно найдутся. Что бы ни происходило на европейском континенте, поляки тут же обращают все взоры на Россию», — заявил член Совфеда.

    Парламентарий добавил, что такая тактика Польши рассчитана на долгосрочный период. Как он считает, за ней не стоит реальной угрозы.

    Новости SMI.FM