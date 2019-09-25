Член ОП поддержал предложение позволить судебным приставам выламывать двери россиянам

Судебным приставам предложили разрешить ломать двери Подробнее

«Практически на сегодняшний день доступ к помещению владельцев крайне затруднен, если не сказать больше — правовых основ для такого доступа без согласия владельцев нет. Это приводит и к взрывам бытового газа в домах вследствие неправильного подключения, и к проблемам для жителей многоквартирного дома», — заявил Кирьянов.

По его словам, россияне делают перепланировки, не оформляя их. Это противоречит инженерным правилами и угрожает безопасности жильцов во всем доме. Член Общественной палаты считает, что у органов власти должна быть законная возможность «проникнуть в жилое помещение», если у них не получится найти взаимопонимания с собственником квартиры.

Ранее Минюст предложил позволить судебным приставам выламывать двери квартир и домовладений россиян для проверки правомерности перепланировки и установки газового оборудования.