Член Общественной палаты России, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк обсудил с RT слова американского президента Джо Байдена о том, что газопроводу «Северный поток — 2» «положат конец» в случае гипотетического «вторжения России на Украину».

По словам специалиста, Байдену удобно использовать тему санкций и остановку «Северного потока — 2» в случае «вторжения», поскольку РФ не намерена нападать на Украину. Он заметил, что в целом для Штатов выгодно показать, что именно благодаря их решимости и усилиям «нападения» не произошло. При этом, по мнению Данюка, президент США пытается реабилитироваться за историю с газопроводом.

«Еще совсем недавно он вместе с Белым домом выступал против включения санкций в отношении проекта в оборонный бюджет, не собираясь портить отношения с немцами, тему вывел из переговорной повестки», — напомнил общественник.