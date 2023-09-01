Власть 01 сентября 2023, 17:43 Член ОП Данюк: начало импичмента может спровоцировать дестабилизацию политической ситуации в Грузии

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Решение о начале импичмента может стать определенным триггером и спровоцировать дестабилизацию общественно-политической ситуации в Грузии. Об этом сообщил член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT.

По его словам, желание правящей партии «Грузинская мечта» провести процедуру импичмента указывает на сложившееся внутриполитическое напряжение в стране.

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Данюк отметил, что сейчас прослеживается два исхода событий: либо стороны договорятся и сохранят тонкий баланс, либо президента Зурабишвили отстранят.