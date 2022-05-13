Член ОНК Меркачева назвала маловероятным обмен Бута на баскетболистку Грайнер

Член ОНК Москвы Ева Меркачева заявила, что вряд ли власти США согласятся обменять Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным сайта kp.ru, она пояснила, что Грайнер не представляет особого интереса для американского правительства. Поэтому такой обмен они не сочтут равноценным.

«Бут сейчас является одним из главных козырей американских властей. Они считают его „крупной рыбой“», — заключила Меркачева.