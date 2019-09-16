Член ОБСЕ призвал новые власти Украины обеспечить свободу СМИ
Захарова подловила украинского журналиста на пропаганде вопросом о ВышинскомПодробнее
По его словам, последние несколько месяцев ему приходилось реагировать на нападения на журналистов на Украине. Он призвал Киев обеспечить безопасность журналистов, свободу СМИ и плюрализм мнений в средствах массовой информации.
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сайту RT заявление Дезира. Российский сенатор выразил сомнение, что Киев прислушается к такому призыву.
«Думаю, несмотря на то, что Украина достаточно активно ведет себя в ОБСЕ и в ее парламентской составляющей, не стоит надеяться на то, что Киев прислушается к подобным призывам», — заявил Джабаров.
Впрочем, по его словам, подобного рода замечания и рекомендации должны оказать влияние.