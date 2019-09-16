  • Член ОБСЕ призвал новые власти Украины обеспечить свободу СМИ

    16 сентября 2019, 18:55

    Ольга Чеснокова

    Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал новые власти Украины обеспечить безопасность журналистов и свободу средств массовой информации в стране. Об этом сообщило РИА «Новости».

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    По его словам, последние несколько месяцев ему приходилось реагировать на нападения на журналистов на Украине. Он призвал Киев обеспечить безопасность журналистов, свободу СМИ и плюрализм мнений в средствах массовой информации.

    Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сайту RT заявление Дезира. Российский сенатор выразил сомнение, что Киев прислушается к такому призыву.

    «Думаю, несмотря на то, что Украина достаточно активно ведет себя в ОБСЕ и в ее парламентской составляющей, не стоит надеяться на то, что Киев прислушается к подобным призывам», — заявил Джабаров.

    Впрочем, по его словам, подобного рода замечания и рекомендации должны оказать влияние.