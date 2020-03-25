Член общественной палаты раскритиковал предложение отменить коммунальные платежи во время коронавируса
Депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить коммунальные платежи на время карантина из-за коронавируса. Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Игорь Шпектор раскритиковал его предложение и назвал бредом. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «часто популизм выше разумных границ, и со стороны возникают нелепые предложения», а также непонятно «какое отношение имеет эпидемия к оплате услуг ЖКХ».
«Это полный бред… Система жилищно-коммунальная наша находится и так в состоянии, близком к развалу. Давайте еще дальше ее разваливать, потому что у кого-то поворот в мозгах достиг предела», — заключил Шпектор.