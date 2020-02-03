Член общественной палаты Москвы поддержал идею об ужесточении наказаний для шумных соседей
Вера Москвина, член общественной палаты, исполнительный директор Ассоциации «ЖКХ Контроль города Москвы», рассказала радиостанции «Говорит Москва», как нововведение скажется на комфорте проживания.
По словам эксперта, новый поправки могут улучшить качество жизни в многоквартирных домах. Она считает, что какие бы стены не были, ты всегда «будешь в курсе того, как живет сосед».
«Я говорю: ужесточайте — может быть, сработает. Панельки наши — как бы ты ни звукоизолировал, ты все равно будешь в курсе, как живкт сосед. Из-за этой разобщённости в домах мы не можем ничего решить. Знакомиться нужно с соседом по площадке, с которым ты живешь, уважать нужно», — заявила Москвина.
Москвина заявила, что на данный момент наказание за нарушения закона о тишине не следует. И сейчас главная проблема — не подростки под окнами, а те, кто смотрит кино и сериалы до четырех утра на домашнем кинотеатре без наушников.