Член общественной палаты Москвы поддержал идею об ужесточении наказаний для шумных соседей

По словам эксперта, новый поправки могут улучшить качество жизни в многоквартирных домах. Она считает, что какие бы стены не были, ты всегда «будешь в курсе того, как живет сосед».

«Я говорю: ужесточайте — может быть, сработает. Панельки наши — как бы ты ни звукоизолировал, ты все равно будешь в курсе, как живкт сосед. Из-за этой разобщённости в домах мы не можем ничего решить. Знакомиться нужно с соседом по площадке, с которым ты живешь, уважать нужно», — заявила Москвина.

Москвина заявила, что на данный момент наказание за нарушения закона о тишине не следует. И сейчас главная проблема — не подростки под окнами, а те, кто смотрит кино и сериалы до четырех утра на домашнем кинотеатре без наушников.