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    16 июня 2021, 19:22

    Член конгресса США заявила: она боится, что Байден отдаст России Аляску

    Полина Гребенщикова

    Член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт заявила, что боится, что Байден отдаст Путину штат Аляска. Об этом написала «Газета.ru».

    Член конгресса США заявила: она боится, что Байден отдаст России Аляску

    О своих опасениях Боберт сообщила подписчикам в Twitter.

    «Сегодня я молюсь за Америку, потому что никогда не было более неквалифицированного человека, ведущего переговоры от нашего имени», — написала конгрессмен.

    Встреча президентов России и США началась в 16.00 в Женеве.