Член конгресса США заявила: она боится, что Байден отдаст России Аляску

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт заявила, что боится, что Байден отдаст Путину штат Аляска. Об этом написала «Газета.ru».

О своих опасениях Боберт сообщила подписчикам в Twitter.

«Сегодня я молюсь за Америку, потому что никогда не было более неквалифицированного человека, ведущего переговоры от нашего имени», — написала конгрессмен.

Встреча президентов России и США началась в 16.00 в Женеве.