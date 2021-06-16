Член конгресса США заявила: она боится, что Байден отдаст России Аляску
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт заявила, что боится, что Байден отдаст Путину штат Аляска. Об этом написала «Газета.ru».
О своих опасениях Боберт сообщила подписчикам в Twitter.
«Сегодня я молюсь за Америку, потому что никогда не было более неквалифицированного человека, ведущего переговоры от нашего имени», — написала конгрессмен.
Встреча президентов России и США началась в 16.00 в Женеве.