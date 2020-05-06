Член Госдумы прокомментировал слова украинского министра о «возвращении» Крыма

«Я думаю, что политики и чиновники на Украине прекрасно понимают бесперспективность любых усилий по так называемому возвращению Крыма», — заявил депутат.

По словам Морозова, данными выражениями Украина лишь подтверждает свой неконструктивный подход. Он отметил, что такая тактика ни у кого не вызывает симпатии.