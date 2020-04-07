Член Госдумы предложил снизить квартплату в аварийных домах
Михаил Чернышев, член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, работает над новым законопроектом. Он предлагает снизить квартплату для жителей аварийных домов в регионах. Об этом написала «Парламентская газета».
Член Госдумы рассказал, что ждет управляющие компании за снижение квартплаты. Власти регионов будут выплачивать субсидии на содержание и текущий ремонт ветхих и аварийных домов с условием.
Депутат рассказал, что гражданам, проживающим в ветхих и аварийных домах, приходится платить за услугу «Содержание и ремонт жилого помещения» больше, чем жителям новых домов. Связано это с тем, что все оснащение зданий изношено. Следовательно, затраты на восстановление выше.
Чернышев предлагает, чтобы УК снизила оплаты, получив субсидии. На сколько конкретно снижается плата, зависит от суммы региональной субсидии.