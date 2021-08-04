Чижов предположил, что границы ЕС для россиян окажутся частично закрытыми после пандемии

Постпред РФ в ЕС Владимир Чижов высказал предположение о том, что европейские страны не откроют свои границы для россиян полностью. Договориться об отмене визового режима, который сейчас действует между Россией и странами Запада, не получится в текущих условиях. Об этом сообщили «Известия».

«Для российских туристов границы ЕС полностью не откроются даже после пандемии — напоминаю, что между нами действует довольно либеральный, но, тем не менее, визовый режим», — сказал он.

Все разговоры, которые велись с 2006 года, не помогут упростить поездки в Европу. По его словам, этому не позволит, прежде всего, политическая конъюнктура. Однако граждане РФ не должны быть подвергнуты дискриминации.

«А что для этого нужно? Для этого необязательно, чтобы „Спутником V“ можно было привиться по всей Европе. Нужно просто взаимное признание результатов вакцинации, то есть тех сертификатов, которые выдаются у нас и выдаются здесь. Вот в этом направлении работа ведется», — отметил постпред.