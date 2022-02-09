В случае если трубопровод «Северный поток — 2» так и не введут в эксплуатацию, Россия найдет, кому еще продать газ. Так сказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Это (запуск „Северного потока 2“ — прим. ред.) нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что „Северного потока — 2“ не будет», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что если Россия «нападет на Украину», то «Северного потока — 2» не станет.

Чижов отметил, что Россия не должна увеличивать поставки газа в Евросоюз, но она и так предоставляет дополнительный газ.

Помешать запуску газопровода в качестве санкционной меры грозят западные страны. США и некоторые партнеры заявляют, что Россия собирается «напасть» на Украину. В Кремле не один раз отмечали, что такие обвинения безосновательны.