«Обращение Верховной рады Украины к международным парламентариям — это чистейшей воды популизм», — заметил законодатель.

По его мнению, призыв парламента Незалежной — всего лишь хайп для украинских депутатов, которые хотят погреться в лучах медиаславы.

В свою очередь сенатор Владимир Джабаров обратил внимание на то, что обращение Рады пронизано какой-то ненавистью к России.

«Мне кажется, трудно охарактеризовать подобное выступление», — признался он.