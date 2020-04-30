«Чистейшей воды популизм». Депутат Бальбек — о призыве Рады усилить давление на Москву
Депутат Госдумы Руслан Бальбек обсудил с RT постановление украинского парламента об обращении к зарубежным коллегам с призывом усилить давление на РФ.
«Обращение Верховной рады Украины к международным парламентариям — это чистейшей воды популизм», — заметил законодатель.
По его мнению, призыв парламента Незалежной — всего лишь хайп для украинских депутатов, которые хотят погреться в лучах медиаславы.
В свою очередь сенатор Владимир Джабаров обратил внимание на то, что обращение Рады пронизано какой-то ненавистью к России.
«Мне кажется, трудно охарактеризовать подобное выступление», — признался он.