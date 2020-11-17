Число соцконтрактов на 25% превысило показатели с начала 2020 года

Количество соцконтрактов в пилотных регионах России с начала года на четверть превысило запланированное Минтрудом число. Соглашения позволили малоимущим гражданам получить целевые выплаты, которые помогли им найти работу, пройти переобучение, начать собственное дело или развить подсобное хозяйство.

Как сообщила газета «Известия», со следующего года проект будет запущен по всей России. Аналитики связывают его популярность с отложенными последствиями коронавируса. Они считают, социальные контракты могут стать одним из инструментов по улучшению социально-экономической ситуации. Средства поступают из федерального бюджета, но многое зависит от региональных властей и их активности.

Из 85 тысяч заключенных контрактов 49,2% семей выбрали направление «преодоление трудной жизненной ситуации». Помощью в поиске работы воспользовались 37,9% участников проекта.

Социальный контракт позволяет получить малоимущим целевые средства встать на ноги и наладить собственный постоянный заработок.

Сейчас проект реализуется в 21 пилотном регионе, наиболее активно — в Нижегородской области, республиках Мордовия, Чувашия, в Новгородской и Саратовской областях.

С 2021 года проект распространится по всей стране. В Минтруде пообещали выделить на него 22 миллиарда рублей.

«Эти люди никак не могут вырваться из бедности. Поэтому любые проекты по переобучению людей и реинтеграции их в нормальную человеческую жизнь будут всегда востребованы населением», — заявил изданию директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Высокий спрос на соцконтракты он объяснил наличием большого количества невостребованного населения.

В середине октября депутат от ЛДПР Максим Зайцев предложил ввести для малоимущих россиян программы бесплатного полноценного обучения специальностям технических отраслей наук и отраслей агропромышленного комплекса.