Число соцконтрактов на 25% превысило показатели с начала 2020 года
Как сообщила газета «Известия», со следующего года проект будет запущен по всей России. Аналитики связывают его популярность с отложенными последствиями коронавируса. Они считают, социальные контракты могут стать одним из инструментов по улучшению социально-экономической ситуации. Средства поступают из федерального бюджета, но многое зависит от региональных властей и их активности.
Из 85 тысяч заключенных контрактов 49,2% семей выбрали направление «преодоление трудной жизненной ситуации». Помощью в поиске работы воспользовались 37,9% участников проекта.
Социальный контракт позволяет получить малоимущим целевые средства встать на ноги и наладить собственный постоянный заработок.
Сейчас проект реализуется в 21 пилотном регионе, наиболее активно — в Нижегородской области, республиках Мордовия, Чувашия, в Новгородской и Саратовской областях.
С 2021 года проект распространится по всей стране. В Минтруде пообещали выделить на него 22 миллиарда рублей.
«Эти люди никак не могут вырваться из бедности. Поэтому любые проекты по переобучению людей и реинтеграции их в нормальную человеческую жизнь будут всегда востребованы населением», — заявил изданию директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Высокий спрос на соцконтракты он объяснил наличием большого количества невостребованного населения.
В середине октября депутат от ЛДПР Максим Зайцев предложил ввести для малоимущих россиян программы бесплатного полноценного обучения специальностям технических отраслей наук и отраслей агропромышленного комплекса.