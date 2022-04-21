Более 915 тысяч человек приехали в Россию с Украины и из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Всего в Российскую Федерацию через пункты пропуска Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской областей и Республики Крым из Донбасса и с Украины прибыли более 915 тысяч человек, в том числе почти 170 тысяч детей», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что каждый день границу России со стороны Украины пересекают 15–20 тысяч человек.

Для беженцев развернули пять палаточных городков в Ростовской, Белгородской областях и Крыму. Всего вынужденно покинувших свои дома людей принимают 46 российских регионов, для них развернуты 483 пункта временного размещения. В них сейчас находятся почти 33 тысяч человек, в частности более 11 тысяч детей.