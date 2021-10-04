Число комитетов в Госдуме предложили увеличить с 26 до 32

В новой Госдуме вместо прежних 26 комитетов предложили создать 32. Об этом рассказал первый зампред нижней палаты Александр Жуков, сообщило РИА «Новости».

Некоторые из комитетов в Госдуме планируют поделить. Например, комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи предлагается разделить на три отдельных, сообщил Жуков.

«Перечень комитетов будет предложен фракциям. Будет 32 комитета, увеличение связано с тем, что структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных органов власти», — сказал вице-спикер.

Также в Госдуме VIII созыва может быть создана отдельная комиссия по регламенту.

Думские выборы в России прошли с 17 по 19 сентября. По итогам голосования конституционное большинство сохранила партия «Единая Россия», которая получила 324 места. Второй по количеству мандатов в новом созыве стала КПРФ, получившая 57 мест. Также в Госдуму прошли «Справедливая Россия — За правду» (27 мест), ЛДПР (21) и «Новые люди» (13). Кроме того, по одному мандату получили представители «Гражданской платформы», «Родины» и Партии Роста. Также пять кресел досталось самовыдвиженцам.