Число чиновников в правительстве сократили на 10% с осени

После проведенной административной реформы, о которой председатель правительства Михаил Мишустин рассказал в ноябре, число чиновников в государственном аппарате сократилось на 10%. Об этом газете «Известия» рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. <…> Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы. Таким образом, как правительство и анонсировало в самом начале реформы в ноябре прошлого года, численность госаппарата к 1 апреля уменьшилась в целом почти на 10%», — раскрыл цифры Григоренко.

Вице-премьер отметил, что это одно из самых масштабных сокращений в госаппарате за последние несколько лет.

Григоренко объяснил, что смысл этой реформы не просто сократить число чиновников, а изменить структуру госаппарата, избавиться от бюрократии и повысить эффективность работы. За этими преобразованиями последует реформа системы оплаты труда высокопоставленных чиновников.