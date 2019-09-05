Численность амурских тигров в России удалось восстановить

WWF назвал исчезающих животных в России Подробнее

«Сегодня мы можем уже говорить о достижении численности в размере 600 особей. Я напомню, что, в соответствии с принятой десять лет назад стратегией, мы должны к 2022 году достичь численности в 700 особей», — заявил Чуйченко.

По его словам, такие показатели вполне достижимы к 2022 году, для этого существует все необходимые возможности.

Руководитель аппарата правительства также отметил результаты успешной борьбы с браконьерством. Число убийств тигров удалось снизить с 60—80 особей в год до 20. Он объяснил, что это произошло за счет сокращения так называемого бытового браконьерства, а также ужесточения наказания. Соответствующий законопроект уже прошел два чтения в российском правительстве.

«Еще лет пять назад застрелить тигра считалось доблестью.<...> Будем надеяться, что наказание будет ужесточено и, соответственно, эта категория преступлений перейдет в категорию так называемой средней тяжести», — заключил он.