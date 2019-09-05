  • Численность амурских тигров в России удалось восстановить

    05 сентября 2019, 15:09

    Ольга Чеснокова

    Численность амурских тигров в России удалось восстановить, снизив число их убийств. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил руководитель аппарата правительства России, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко. Его слова процитировал сайт RT.

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    «Сегодня мы можем уже говорить о достижении численности в размере 600 особей. Я напомню, что, в соответствии с принятой десять лет назад стратегией, мы должны к 2022 году достичь численности в 700 особей», — заявил Чуйченко.

    По его словам, такие показатели вполне достижимы к 2022 году, для этого существует все необходимые возможности.

    Руководитель аппарата правительства также отметил результаты успешной борьбы с браконьерством. Число убийств тигров удалось снизить с 60—80 особей в год до 20. Он объяснил, что это произошло за счет сокращения так называемого бытового браконьерства, а также ужесточения наказания. Соответствующий законопроект уже прошел два чтения в российском правительстве.

    «Еще лет пять назад застрелить тигра считалось доблестью.<...> Будем надеяться, что наказание будет ужесточено и, соответственно, эта категория преступлений перейдет в категорию так называемой средней тяжести», — заключил он.