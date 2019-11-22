Чиновницу, назвавшую мусорящих жителей мразями, уволят в Карелии

Начальница управления культуры петрозаводской администрации Анна Лесонен не выдержала замусоренных видов города и вышла на спонтанный одиночный субботник. Об этом она рассказала в Facebook 20 ноября, назвав жителей, которые не донесли отходы до контейнера, мразями. К посту она приложила фотографии мусора.

«Надев перчатки, вооружившись найденной под ногами палкой <…> я убирала это дерьмо», — написала чиновница.

Формулировки публикации в соцсети возмутили горожан и СМИ. 21 ноября в администрации города заявили, что за оскорбления жителей в соцсетях Лесонен уволят с поста. Сейчас чиновница находится в отпуске, после которого ей предложат уволиться по собственному желанию.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев заявил, что Трудовой кодекс не предусматривает увольнение за оскорбительные высказывания, однако «человек, облеченный властью, должен следить, даже в праведном гневе, за своим лексиконом».

В PR-службе главы Карелии Артура Парфенчикова отказались комментировать информацию об увольнении Лесонен. Сотрудник службы заявил, что это решение мэра Петрозаводска.

Сама же чиновница заявила в эфире «Пятого канала», что поступила «как нормальный гражданин».

«Это мой любимый город. Считаю, что вела себя, как нормальный горожанин. Рядом с домом грязно, моя первая реакция — взять и убрать. И такой поступок — пример жителям Петрозаводска», — прокомментировала Лесонен.