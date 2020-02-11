Чиновнице в шубе из Керчи нашли замену

Новым председателем совета Керчи и главой города стала Ольга Солодилова. Ее избрали депутаты совета. Солодилова сменит на посту оказавшуюся в центре скандала Маю Хужину, ее россияне больше знают как «чиновницу в шубе».

Эту информацию РИА «Новости» подтвердили в городском совете. Ранее депутаты проголосовали за досрочное лишение полномочий Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы из-за скандала с блокадниками. На отставке руководителя Керченского городского совета настаивал глава Крыма Сергей Аксенов.

Мая Хужина, Лариса Щербула и еще несколько чиновников 27 января пришли в гости к 11 блокадникам. Представители власти вручили им медали почетного знака «Почетная грамота Керченского городского совета» и татарский пирог.

Фотографии чиновников с пенсионерами попали в Сеть. Пользователей возмутило противоречие между внешним видом чиновниц (они были в шубах) и скромными подарками. Хужина заявила, что не считает себя неправой в этой ситуации. По ее словам, она ничего криминального не сделала.

«Я не украла. Я не убила. Я поздравила своих блокадниц, которых я лично увидела, приехала к ним домой», — сказала Хужина в эфире телеканала НТВ», — сказала она.

По ее словам, у людей сейчас извращенное сознание, раз они заметили только шубу, а не доброе дело. Сами блокадники не обиделись на чиновников, а, наоборот, были благодарны за внимание.