Чиновница из Владимирской области в ответ на жалобу посоветовала депутату «расширить кругозор»

Депутат Андрей Бойков сообщил главе одного из поселений во Владимирской области о претензиях к управляющей компании. В ответ чиновница посоветовала ему «взять и прочитать закон» перед тем, как писать ей.

Речь идет о главе администрации Толпуховского сельского поселения Ирине Абрамовой. Байков написал жалобу на УК из-за некачественного ремонта. Чиновница кроме того, что посоветовала депутату читать закон, намекнула на то, что ему нужно расширить свой кругозор.

Источник фото: издание «Подъем»

По словам Бойкова, глава поселения всегда общается в неуважительной форме с ним и местными жителями. Она может оскорбить, нецензурно выразиться.

«Но чтобы додуматься на официальном бланке так ответить на официальное обращение — я, конечно, не ожидал. Это слишком нагло», — рассказал «Подъему» о своем удивлении депутат.

Теперь он намерен написать главе Владимирской области и попросить разобраться в ситуации, «приструнить» Абрамову. Также Бойков выступил за то, чтобы ее поведение разобрали на комиссии по этике.

«Летом к губернатору уже обращались местные жители, жаловались на неуважительное обращение, но тогда ничего не сдвинулось с места», — добавил он.