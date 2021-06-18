Чиновников Воронежской области заподозрили в использовании служебных авто для личных целей

Чиновников Воронежской области подозревают в том, что они использовали служебные машины в личных целях. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

В прокуратуре региона рассказали, что на них завели дела об административных правонарушениях. Мировой суд рассматривает их.

Администрация Новоусманского района ответила, что это были рабочие поездки.

«К тому же, дни, которые для всех считаются праздничными или нерабочими, для глав поселений и сотрудников администраций зачастую становятся рабочими буднями», — пояснили в пресс-службе.