Власть 04 сентября 2023, 19:53 Чиновников решили пересадить на отечественные машины Президент Путин поручил чиновникам пересесть на российские авто до февраля Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин поручил принять меры по приоритетному использованию чиновниками отечественных авто. Документ опубликовали на сайте Кремля.

«Принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей», — указано в сообщении.

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На отечественные машины чиновники должны пересесть до 1 февраля. Ответственным по этому вопросу глава государства назначил председателя правительства России Михаила Мишустина.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос о расширении промышленной ипотеки. Максимальный размер кредита могут увеличить до 1,5 миллиона рублей, а срок — до 10 лет.

Ранее Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Действия Вооруженных сил Украины даже сложно назвать пробуксовкой. При этом глава государства отметил, что РФ не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.