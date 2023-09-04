04 сентября 2023, 19:53
Чиновников решили пересадить на отечественные машины
Президент Путин поручил чиновникам пересесть на российские авто до февраля
Президент России Владимир Путин поручил принять меры по приоритетному использованию чиновниками отечественных авто. Документ опубликовали на сайте Кремля.
«Принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей», — указано в сообщении.
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На отечественные машины чиновники должны пересесть до 1 февраля. Ответственным по этому вопросу глава государства назначил председателя правительства России Михаила Мишустина.
Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос о расширении промышленной ипотеки. Максимальный размер кредита могут увеличить до 1,5 миллиона рублей, а срок — до 10 лет.
Ранее Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Действия Вооруженных сил Украины даже сложно назвать пробуксовкой. При этом глава государства отметил, что РФ не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.
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