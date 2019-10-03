Чиновников обяжут сообщать о чрезвычайных ситуациях в МЧС
Власти Приамурья оценили ущерб от наводнения в регионе в 3,5 млрд рублейПодробнее
Согласно предлагаемым поправкам, сотрудники МЧС должны иметь постоянный и свободный доступ к информационным ресурсам в рамках единой государственной системы по предупреждению и ликвидации ЧС.
Должностные лица и организации, которые не предоставляют необходимую информацию или делают это позже необходимого, когда обеспечить меры по предупреждению и ликвидации ЧС уже невозможно, должны нести ответственность.
Предложения нужно подготовить до 1 марта 2020 года. Ответственными за выполнение этого поручения президент назначил главу правительства Дмитрия Медведева и главу МЧС Евгения Зиничева.
Кроме того, до 31 декабря МЧС должно провести внеплановые учения и тренировки с обязательным привлечением федеральных органов власти. Главной целью мероприятий российский лидер назвал готовность к предупреждению и ликвидации ЧС.
В этом году сильные паводки произошли в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной, Амурской и Иркутской областях. Власти Приамурья заявили, что ущерб, который нанес паводок, в регионе составил 3,5 миллиарда рублей, что превышает возможности местного бюджета.