Чиновников-хамов предложили оставлять без должностей

«КПРФ тоже подготовила на эту тему свой законопроект — со своими тонкостями. Таким образом, законопроектов два на эту тему», — отметил он.

Во втором документе говорится о более мягких, но тоже ощутимых мерах. При намеренном оскорблении человека, обязательно нужно лишать чиновника должности и больше не разрешать ему возвращаться на государственную службу. Вопрос материального наказания — «тема обсуждаемая», добавил Николаев.

Госдума предложила подготовить меры из-за участившихся в последнее время скандалов, связанных с резкими заявлениями чиновников. Представители власти своими словами оскорбляли граждан. В Совете Федерации законопроект поддержали с небольшими поправками.

Ранее член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов заявил, что чиновники привыкли считать, что им позволено больше, чем обычным гражданам.