Чиновники заплатят за хамство до 150 тысяч рублей штрафа

В Госдуме приняли закон, по которому чиновников будут штрафовать за допущенное хамство и дисквалифицировать. Документ уточняет и понятие «клевета» и наказание за нее для юридических лиц.

Государственных и муниципальных служащих, уточнило РИА «Новости», оштрафуют на 50-100 тысяч рублей. Если хамство допущено повторно, то с них взыщут уже от 100 до 150 тысяч. За подобное поведение чиновников дисквалифицируют на год, а на срок до двух лет — при рецидиве.

Законопроект уточнил в КоАП понятие «клевета» и ответственность, к которой невозможно привлечь юридических лиц по аналогичной статье уголовного кодекса. За распространение ложных и порочащих достоинство другого человека сведений им грозит от 500 тысяч до трех миллионов штрафа.

Поправки корректируют и само определение оскорбления. Теперь оно может быть выражено как в неприличной, так и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме».

Граждан за оскорбление оштрафуют на 3-5 тысяч рублей вместо существующих 1-3 тысяч. Должностным лицам придется заплатить 30-50 тысяч, тогда как сейчас речь идет от 10-30 тысячах. Юридических лиц ждет штраф в размере от 100 до 200 тысяч (сейчас 50-100 тысяч).

Штрафовать будут за публичное оскорбление на публике при условии его демонстрации в СМИ или через интернет: от пяти тысяч для физических лиц до 500 тысяч — для юридических. За непринятие мер к недопущению подобных оскорблений тоже накажут. Юридические лица заплатят за такое до 100 тысяч рублей.