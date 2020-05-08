Чиновники в Башкирии заболели коронавирусом
Чиновники администрации Татышлинского района в Республике Башкортостан заболели коронавирусом. Об этом рассказал глава муниципалитета Рушан Гареев, сообщил сайт ToDay News Ufa.
В связи с этим администрация района и один из корпусов местной Центральной республиканской больницы закрыты на карантин.
В районе продолжают выявлять инфицированных COVID-19, добавил Гареев. По его мнению, заболевание новым коронавирусом со стороны сотрудников администрации и медучреждения означает тесное взаимодействие структур при борьбе с распространением болезни.