Чиновники в Башкирии заболели коронавирусом

В связи с этим администрация района и один из корпусов местной Центральной республиканской больницы закрыты на карантин.

В районе продолжают выявлять инфицированных COVID-19, добавил Гареев. По его мнению, заболевание новым коронавирусом со стороны сотрудников администрации и медучреждения означает тесное взаимодействие структур при борьбе с распространением болезни.